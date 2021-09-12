Жильцов выселили из здания всего за день перед этим. Обвал случился 12 сентября на улице Серлин.
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В Израиле обрушился дом
Предварительно известно, что жильцов выселили 11 сентября как раз из-за угрозы обрушения здания.
Тогда жильцы услышали громкий треск, по стенам дома появились трещины. Здание склонилось так, что не открывались входные двери – их разблокировали спасатели.
Спустя сутки дом внезапно рухнул на глазах у прохожих,
– говорится в сообщении.
В Израиле обрушился жилой дом, из которого выселили людей: смотрите видео
В телеграм-канале призвали людей быть бдительными и следить за состоянием зданий, в которых они живут. Если же обнаружили серьезные трещины – сразу звонить городским службам.
Что известно об аварийном доме в Израиле
- Из дома выселили 16 семей. Это случилось тогда, когда жители обратились в пожарно-спасательную службу с жалобой на что-то похожее на "взрыв". Именно после этого в доме пошла большая трещина и посыпалась штукатурка. Вероятно, именно тогда обрушилась одна из стен дома.
- Издание "Новости Израиля" написало, что старый жилой фонд страны состоит из домов 40 – 60 годов прошлого века.
- В последние годы они становятся опасными для проживания людей.