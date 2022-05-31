Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также добавил, что российские пропагандисты совершенно серьезно предполагали, что возможна дуга по широкому спектру – от Харькова до Одессы, с пробиванием сухопутного коридора в Приднестровье.

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Эта стратегия потерпела абсолютное фиаско, следующая "условная дуга" от Изюма до Угледара – тоже потерпела крах, добавляет эксперт.

Плохие новости же в том, что кафиры будут биться за Северодонецк очень жестко, ведь им принципиально нужно выходить на административные границы Луганщины,

– добавляет Петр Черник.

Вместе с тем, я бы не превращал эту оперативную обстановку в катастрофу, говорит военный эксперт. По его словам, для нас принципиально выиграть войну и не бывает так, что любая война может только самые победные битвы.

Моя позиция очень принципиальна: мы не имеем права повторить судьбу Мариуполя в Северодонецке или Лисичанске,

– убежден Черник.

"Нужно ли биться – однозначно, концепция украинской стальной молотилки состоит в том, чтобы как можно больше и ежедневно крошить врага. Но как только оперативное окно начнет закрываться – нужно отводить наших защитников на лучшие и подготовленные рубежи ", – делится военный эксперт.

"Горячая" ситуация на восточном направлении: важное

Источник: Генштаб ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин поставил задачу перед российскими военными выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до 1 июня и 1 июля соответственно.

На Донецком направлении российские кафиры обстреляли из артиллерии и авиации районы населенных пунктов Новоселовка и Лисичанск. От ракетных ударов страдали Соледарь и Северск.

Между тем, на Лиманском направлении вражеские подразделения перегруппируют свои силы и готовятся к наступлению. Захватчики пытались разведать маршруты выдвижения через водные преграды.

Продолжаются штурмовые действия кафиров на Северодонецком направлении – вражеские войска наступают в сторону Тошковки, Устиновки и Северодонецка. На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганске и Берестове.

На Авдеевском, Кураховском, а вместе с тем Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные успеха не имели – пытаются усилить группировку и восполнить потери путем привлечения устаревшей и восстановленной техники.

Также в СБУ сообщили, что украинские защитники уничтожили большое подразделение вагнеровцев в Донбассе. Это стало известно из перехваченного разговора оккупанта с его женой.

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