Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також додав, що російські пропагандисти абсолютно серйозно припускали, що можлива дуга за широким спектром – від Харкова аж до Одеси, з пробиванням сухопутного коридору до Придністров'я.
Читайте також Росіяни проводять активні бойові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках
Ця стратегія потерпіла абсолютне фіаско, наступна "умовна дуга" від Ізюму до Вугледару – теж зазнала краху, додає експерт.
Погані новини ж у тому, що окупанти будуть битись за Сєвєродонецьк дуже жорстко, адже їм принципово потрібно виходити на адміністративні кордони Луганщини,
– додає Петро Черник.
Разом із тим, я б не перетворював цю оперативну обстановку на катастрофу, каже військовий експерт. За його словами, для нас принципово виграти війну і не буває так, що будь-яка війна може лише самі переможні битви.
Моя позиція дуже принципова: ми не маємо права повторити долю Маріуполя у Сєвєродонецьку чи Лисичанську,
– переконаний Черник.
"Чи треба битися – однозначно, концепція української сталевої молотарки полягає у тому, щоб якомога більше і щодня кришити ворога. Але як тільки оперативне вікно почне зачинятися – потрібно відводити наших захисників на кращі та підготовлені рубежі", – ділиться військовий експерт.
"Гаряча" ситуація на східному напрямку: важливе
Джерело: Генштаб ЗСУ
- Російський диктатор Володимир Путін поставив завдання перед російськими військовими вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до 1 червня та 1 липня відповідно.
- На Донецькому напрямку російські окупанти обстріляли з артилерії та авіації райони населених пунктів Новоселівка та Лисичанськ. Від ракетних ударів потерпали Соледар та Сіверськ.
- Тим часом на Лиманському напрямку ворожі підрозділи перегруповують свої сили та готуються до наступу. Загарбники намагались розвідати маршрути висування через водні перешкоди.
- Тривають штурмові дії окупантів на Сєвєродонецькому напрямку – ворожі війська наступають у бік Тошківки, Устинівки та Сєвєродонецька. На Бахмутському напрямку бойові дії продовжуються у районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.
- На Авдіївському, Курахівському, а разом з тим Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові успіху не мали – намагаються посилили угруповання та поповнили втрати шляхом залучення застарілої і відновленої техніки.
- Також у СБУ повідомили, що українські захисники знищили великий підрозділ вагнерівців на Донбасі. Це стало відомо з перехопленої розмови окупанта з його дружиною.
Більше про ситуацію на фронті та важливі "червоні лінії" командування ЗСУ: дивіться відео