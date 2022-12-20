Путин давно грезит мнимой угрозой от НАТО. В частности, диктатор выступил против возможности вступления Украины в организацию.

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НАТО может быстро победить Россию

Эксперты выразили озабоченность тем, что российско-украинская война может перерасти в больший конфликт России с НАТО. Если Путин нападет на государство-член Альянса, эта страна может применить статью 5 устава НАТО, в которой говорится о том, что "нападение на одного союзника считается нападением на всех союзников", то есть может быть инициирован военный ответ со стороны всех членов.

Республиканец из Иллинойса Кинзингер высказал свое мнение о том, какова была бы война между НАТО и Россией, ответив на твит с бессмысленным вопросом о том, почему Альянс еще не победил Россию.

Надеюсь, это шутка. НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию,

– написал он.

К слову, сам Кинзингер активно поддерживает Украину, а в апреле назвал действия российской армии геноцидом украинского народа.

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