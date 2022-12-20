Путин давно грезит мнимой угрозой от НАТО. В частности, диктатор выступил против возможности вступления Украины в организацию.
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НАТО может быстро победить Россию
Эксперты выразили озабоченность тем, что российско-украинская война может перерасти в больший конфликт России с НАТО. Если Путин нападет на государство-член Альянса, эта страна может применить статью 5 устава НАТО, в которой говорится о том, что "нападение на одного союзника считается нападением на всех союзников", то есть может быть инициирован военный ответ со стороны всех членов.
Республиканец из Иллинойса Кинзингер высказал свое мнение о том, какова была бы война между НАТО и Россией, ответив на твит с бессмысленным вопросом о том, почему Альянс еще не победил Россию.
Надеюсь, это шутка. НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию,
– написал он.
К слову, сам Кинзингер активно поддерживает Украину, а в апреле назвал действия российской армии геноцидом украинского народа.
Медведев намекнул на желание ударить по странам НАТО
- Медведев недавно заявил, что НАТО якобы "вступило в войну" против России, потому что Запад поставляет Украине оружие. Мол, это можно считать "нападением на Россию".
- На этом он не остановился и сказал, что объекты НАТО также "цели" для России. Хотя очевидно, что это лишь очередные пустые угрозы, которые из уст чиновника раздаются часто.