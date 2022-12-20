Путін давно марить уявною загрозою від НАТО. Зокрема диктатор виступив проти можливості вступу України до організації.

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НАТО може швидко перемогти Росію

Експерти висловили стурбованість тим, що російсько-українська війна може перерости у більший конфлікт Росії із НАТО. Якщо Путін нападе на державу-член Альянсу, ця країна може застосувати статтю 5 статуту НАТО, в якій мовиться про те, що "напад на одного союзника вважається нападом на всіх союзників", тобто може бути ініційована військова відповідь з боку всіх членів.

Республіканець з Іллінойсу Кінзінгер висловив свою думку про те, якою була б війна між НАТО і Росією, відповівши на твіт з безглуздим питанням про те, чому Альянс ще не переміг Росію.

Сподіваюся, це жарт. НАТО проти Росії буде схожим на справжню триденну операцію,

– написав він.

До слова, сам Кінзінгер активно підтримує Україну, а у квітні назвав дії російської армії геноцидом українського народу.

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