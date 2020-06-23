В программе "Есть вопросы" за 23 июня – говорят, что в украинских судах можно купить любое решение и есть даже свой прайс-лист. А сама система – это один большой клан, где царит круговая порука и никто никого никогда не сдаст. Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о судебной реформе, который, по мнению экспертов, ничего так и не меняет.

Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале: Юрист, народный депутат VIII созыва Леонид Емец рассказал о реалиях судебной реформы в Украине, и шансы на ее успешное продвижение.