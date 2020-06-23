У програмі "Є питання" за 23 червня – кажуть, що в українських судах можна купити будь-яке рішення і є навіть свій прайс-лист. А сама система – це один великий клан, де панує кругова порука і ніхто нікого ніколи не здасть. Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про судову реформу, який, на думку експертів, нічого так і не змінює.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Юрист, народний депутат VIII скликання Леонід Ємець розповів про реалії судової реформи в Україні, і які шанси на її успішне просування.