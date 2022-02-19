Тем временем дополнительную дозу получили 498 человек, а бустерную дозу – 19 879 человек.
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Прививка проводилась 959 мобильными бригадами по иммунизации, в 3295 пунктах прививки и в 421 центрах вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в стране
С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привили 15 667 268 человек. 15 667 266 из них получили первую дозу, а 15 100 993 – обе дозы.
Тем временем дополнительную дозу получили 26 339 человек, а бустерную дозу – 656 080 человек. Всего в стране провели 31 450 678 прививок против коронавируса.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 985 643,
- Coronavac – 4 994 316,
- AstraZeneca – 1 639 295,
- Moderna – 1 540 147,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала