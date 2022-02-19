Тем временем дополнительную дозу получили 498 человек, а бустерную дозу – 19 879 человек.

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Прививка проводилась 959 мобильными бригадами по иммунизации, в 3295 пунктах прививки и в 421 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привили 15 667 268 человек. 15 667 266 из них получили первую дозу, а 15 100 993 – обе дозы.

Тем временем дополнительную дозу получили 26 339 человек, а бустерную дозу – 656 080 человек. Всего в стране провели 31 450 678 прививок против коронавируса.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 985 643,

Coronavac – 4 994 316,

AstraZeneca – 1 639 295,

Moderna – 1 540 147,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Обратите внимание! Еще одно исследование подтвердило, что вакцинация против COVID-19 может защитить от новых вариантов коронавируса лучше природной инфекции.

Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала