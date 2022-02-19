Тим часом додаткову дозу отримали 498 людей, а бустерну дозу – 19 879 людей.

До теми В Україні поступово знижується захворюваність на COVID-19: остання статистика

Щеплення проводилось 959 мобільними бригадами з імунізації, у 3 295 пунктах щеплення та у 421 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в країні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 15 667 268 людей. 15 667 266 з них отримали першу дозу, а 15 100 993 – обидві дози.

Тим часом додаткову дозу отримали 26 339 людей, а бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом в країні провели 31 450 678 щеплень проти коронавірусу.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 985 643,

Coronavac – 4 994 316,

AstraZeneca – 1 639 295,

Moderna – 1 540 147,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Зверніть увагу! Ще одне дослідження підтвердило, що вакцинація проти COVID-19 може захистити від нових варіантів коронавірусу краще, ніж природна інфекція.

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу