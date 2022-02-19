До лікарень госпіталізували 3 208 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 260 пацієнтів померли. Натомість одужали 30 487 інфікованих.

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Найбільше нових випадків зараження зафіксували у столиці.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 4 391;

Вінницька область – 596;

Волинська область – 949;

Дніпропетровська область – 2 523;

Донецька область – 1 564;

Житомирська область – 1 373;

Закарпатська область – 419;

Запорізька область – 1 295;

Івано-Франківська область – 469;

Київська область – 1 257;

Кіровоградська область – 418;

Луганська область – 682;

Львівська область – 911;

Миколаївська область – 1 349;

Одеська область – 2 657;

Полтавська область – 1 346;

Рівненська область – 734;

Сумська область – 967;

Тернопільська область – 560;

Харківська область – 2 096;

Херсонська область – 987;

Хмельницька область – 898;

Черкаська область – 1 280;

Чернівецька область – 338;

Чернігівська область – 1066.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19. Тим часом показники смертності завжди спадають на 2 – 3 тижні пізніше, ніж випадки зараження і госпіталізації.

Охоплення тестування населення

Вчора в Україні провели 119 570 тестувань на коронавірус, зокрема: 53 005 методом ПЛР та 5 019 методом ІФА. Також було проведено 61 546 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна статистика захворюваності в країні

Станом на 19 лютого в Україні зареєстрували 4 703 323 хворих на коронавірус. 3 926 496 з них вже подолали хворобу, але, на жаль, щонайменше 104 366 пацієнтів померли. Від початку пандемії в Україні провели 19 341 828 ПЛР-тестувань.

Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу