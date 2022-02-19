До лікарень госпіталізували 3 208 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 260 пацієнтів померли. Натомість одужали 30 487 інфікованих.
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Найбільше нових випадків зараження зафіксували у столиці.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 4 391;
- Вінницька область – 596;
- Волинська область – 949;
- Дніпропетровська область – 2 523;
- Донецька область – 1 564;
- Житомирська область – 1 373;
- Закарпатська область – 419;
- Запорізька область – 1 295;
- Івано-Франківська область – 469;
- Київська область – 1 257;
- Кіровоградська область – 418;
- Луганська область – 682;
- Львівська область – 911;
- Миколаївська область – 1 349;
- Одеська область – 2 657;
- Полтавська область – 1 346;
- Рівненська область – 734;
- Сумська область – 967;
- Тернопільська область – 560;
- Харківська область – 2 096;
- Херсонська область – 987;
- Хмельницька область – 898;
- Черкаська область – 1 280;
- Чернівецька область – 338;
- Чернігівська область – 1066.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Охоплення тестування населення
Вчора в Україні провели 119 570 тестувань на коронавірус, зокрема: 53 005 методом ПЛР та 5 019 методом ІФА. Також було проведено 61 546 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загальна статистика захворюваності в країні
Станом на 19 лютого в Україні зареєстрували 4 703 323 хворих на коронавірус. 3 926 496 з них вже подолали хворобу, але, на жаль, щонайменше 104 366 пацієнтів померли. Від початку пандемії в Україні провели 19 341 828 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу