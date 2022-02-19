До лікарень госпіталізували 3 208 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 260 пацієнтів померли. Натомість одужали 30 487 інфікованих.

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Найбільше нових випадків зараження зафіксували у столиці.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 4 391;
  • Вінницька область – 596;
  • Волинська область – 949;
  • Дніпропетровська область – 2 523;
  • Донецька область – 1 564;
  • Житомирська область – 1 373;
  • Закарпатська область – 419;
  • Запорізька область – 1 295;
  • Івано-Франківська область – 469;
  • Київська область – 1 257;
  • Кіровоградська область – 418;
  • Луганська область – 682;
  • Львівська область – 911;
  • Миколаївська область – 1 349;
  • Одеська область – 2 657;
  • Полтавська область – 1 346;
  • Рівненська область – 734;
  • Сумська область – 967;
  • Тернопільська область – 560;
  • Харківська область – 2 096;
  • Херсонська область – 987;
  • Хмельницька область – 898;
  • Черкаська область – 1 280;
  • Чернівецька область – 338;
  • Чернігівська область – 1066.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестування населення

Вчора в Україні провели 119 570 тестувань на коронавірус, зокрема: 53 005 методом ПЛР та 5 019 методом ІФА. Також було проведено 61 546 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна статистика захворюваності в країні

Станом на 19 лютого в Україні зареєстрували 4 703 323 хворих на коронавірус. 3 926 496 з них вже подолали хворобу, але, на жаль, щонайменше 104 366 пацієнтів померли. Від початку пандемії в Україні провели 19 341 828 ПЛР-тестувань.

Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу