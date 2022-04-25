По данным штаба ООС, кроме самолетов, украинские воины поразили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Важно Темпы продвижения врага существенно замедлились: ВСУ наносят оккупантам значительные потери

Всего в течение 25 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили:

4 танка,

5 артиллерийских систем,

13 единиц бронированной,

15 единиц автомобильной техники,

2 топливозаправщика,

одну зенитную установку.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора,

– отметили в штабе ООС.

Актуальные потери оккупантов

За сутки наши защитники уничтожили около 120 российских солдат и более 20 единиц их техники. За 25 апреля украинцы на Востоке уничтожили:

до 120 русских оккупантов;

3 танка;

1 БТР;

2 БМП;

12 АТТ;

2 артсистемы;

1 самолет и 1 беспилотник.

Утренняя сводка Генштаба за 25 апреля: смотрите видео