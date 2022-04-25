По данным штаба ООС, кроме самолетов, украинские воины поразили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Важно Темпы продвижения врага существенно замедлились: ВСУ наносят оккупантам значительные потери

Всего в течение 25 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили:

  • 4 танка,
  • 5 артиллерийских систем,
  • 13 единиц бронированной,
  • 15 единиц автомобильной техники,
  • 2 топливозаправщика,
  • одну зенитную установку.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора,
– отметили в штабе ООС.

Актуальные потери оккупантов

За сутки наши защитники уничтожили около 120 российских солдат и более 20 единиц их техники. За 25 апреля украинцы на Востоке уничтожили:

  • до 120 русских оккупантов;
  • 3 танка;
  • 1 БТР;
  • 2 БМП;
  • 12 АТТ;
  • 2 артсистемы;
  • 1 самолет и 1 беспилотник.

Утренняя сводка Генштаба за 25 апреля: смотрите видео