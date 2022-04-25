По данным штаба ООС, кроме самолетов, украинские воины поразили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Важно Темпы продвижения врага существенно замедлились: ВСУ наносят оккупантам значительные потери
Всего в течение 25 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили:
- 4 танка,
- 5 артиллерийских систем,
- 13 единиц бронированной,
- 15 единиц автомобильной техники,
- 2 топливозаправщика,
- одну зенитную установку.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора,
– отметили в штабе ООС.
Актуальные потери оккупантов
За сутки наши защитники уничтожили около 120 российских солдат и более 20 единиц их техники. За 25 апреля украинцы на Востоке уничтожили:
- до 120 русских оккупантов;
- 3 танка;
- 1 БТР;
- 2 БМП;
- 12 АТТ;
- 2 артсистемы;
- 1 самолет и 1 беспилотник.
Утренняя сводка Генштаба за 25 апреля: смотрите видео