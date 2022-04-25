За даними штабу ООС, крім літаків, українські воїни уразили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Важливо Темпи просування ворога суттєво сповільнились: ЗСУ завдають окупантам значних втрат
Загалом протягом 25 квітня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили:
- 4 танки,
- 5 артилерійських систем,
- 13 одиниць броньованої,
- 15 одиниць автомобільної техніки,
- 2 паливозаправники,
- одну зенітну установку.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора,
– наголосили у штабі ООС.
Актуальні втрати окупантів
За добу наші захисники знищили приблизно 120 російських солдатів та понад 20 одиниць їхньої техніки. За 25 квітня українці на Сході знищили:
- до 120 російських окупантів;
- 3 танки;
- 1 БТР;
- 2 БМП;
- 12 АТТ;
- 2 артсистеми;
- 1 літак та 1 безпілотник.
Ранкове зведення Генштабу за 25 квітня: дивіться відео