За даними штабу ООС, крім літаків, українські воїни уразили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Важливо Темпи просування ворога суттєво сповільнились: ЗСУ завдають окупантам значних втрат

Загалом протягом 25 квітня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили:

  • 4 танки,
  • 5 артилерійських систем,
  • 13 одиниць броньованої,
  • 15 одиниць автомобільної техніки,
  • 2 паливозаправники,
  • одну зенітну установку.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора,
– наголосили у штабі ООС.

Актуальні втрати окупантів

За добу наші захисники знищили приблизно 120 російських солдатів та понад 20 одиниць їхньої техніки. За 25 квітня українці на Сході знищили:

  • до 120 російських окупантів;
  • 3 танки;
  • 1 БТР;
  • 2 БМП;
  • 12 АТТ;
  • 2 артсистеми;
  • 1 літак та 1 безпілотник.

Ранкове зведення Генштабу за 25 квітня: дивіться відео