За даними штабу ООС, крім літаків, українські воїни уразили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Важливо Темпи просування ворога суттєво сповільнились: ЗСУ завдають окупантам значних втрат

Загалом протягом 25 квітня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили:

4 танки,

5 артилерійських систем,

13 одиниць броньованої,

15 одиниць автомобільної техніки,

2 паливозаправники,

одну зенітну установку.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора,

– наголосили у штабі ООС.

Актуальні втрати окупантів

За добу наші захисники знищили приблизно 120 російських солдатів та понад 20 одиниць їхньої техніки. За 25 квітня українці на Сході знищили:

до 120 російських окупантів;

3 танки;

1 БТР;

2 БМП;

12 АТТ;

2 артсистеми;

1 літак та 1 безпілотник.

Ранкове зведення Генштабу за 25 квітня: дивіться відео