Про це під час брифінгу повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал.

Важливо 5 російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури на Полтавщині

Де окупанти намагаються наступати

Як розповів Арестович, головні зусилля ворог продовжує зосереджувати на намаганні вийти від міста Ізюм до Слов'янська та Краматорська. Також росіяни посилили атаки на колишній лінії розмежування у зоні ООС. Крім того, окупанти намагаються штурмувати:

Попасну,

Рубіжне,

Сівєродонецьк.

Але, за словами радника Офісу Президента, успіху ворог там не має.

Ще один напрямок, на якому ворог зосереджує зусилля, це – Гуляй Поле. Протягом тижня ворог просунувся там приблизно на 10 кілометрів, але темпи просування суттєво уповільнилися через розташування там українських резервів. І зараз наші війська завдають окупантам ударів,

– пояснив Арестович.

Раніше він наголосив, що найтрагічніша обстановка зараз довкола "Азовсталі", що у Маріуполі.

Актуально – Свіжий брифінг Олексія Арестовича від 24 квітня: дивіться відео