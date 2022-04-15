В частности, наши военные уничтожили 22 оккупантов. Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восход".

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Потери российских оккупантов на Донбассе 15 апреля

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 15 апреля, кроме отраженной атаки врага, наша артиллерия наносила огневые поражения по скоплению личного состава и техники оккупантов.

В ходе боев украинские военные на Востоке за сутки уничтожили:

личного состава врага – 22;

танков – 1;

артиллерийских систем – 1;

артиллерийский тягач – 1;

беспилотники – 2;

спецтехника – 1.

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