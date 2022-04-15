Зокрема, наші військові знищили 22 окупантів. Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

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Втрати російських окупантів на Донбасі 15 квітня

Українські захисники продовжують стримувати агресора у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 15 квітня, окрім відбитої атаки ворога, наша артилерія завдавала вогневих уражень по скупченню особового складу та техніки окупантів.

Загалом у ході боїв українські військові на Сході за добу знищили:

особового складу ворога – 22;

танків – 1;

артилерійських систем – 1;

артилерійський тягач – 1;

безпілотники – 2;

спецтехніка – 1.

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