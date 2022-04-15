Всего за сутки 14 марта спасатели совершили 43 оперативных выезда. Больше всего пожаров произошло в Киевском районе Харькова.
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ГСЧС в течение суток осуществила 27 выездов на тушение пожаров вызванных вражескими обстрелами. Так, спасатели выезжали на тушение пожаров жилых многоэтажек, частных домов, гаражей и автомобилей,
– говорится в сообщении.
Пожары произошли в таких районах Харькова:
- Немышлянском – 2;
- Московском – 8;
- Киевском – 9;
- Слободском – 2;
- Индустриальном – 1;
и в районах области:
- Богодуховском – 1;
- Харьковском – 4.
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