Всего за сутки 14 марта спасатели совершили 43 оперативных выезда. Больше всего пожаров произошло в Киевском районе Харькова.

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ГСЧС в течение суток осуществила 27 выездов на тушение пожаров вызванных вражескими обстрелами. Так, спасатели выезжали на тушение пожаров жилых многоэтажек, частных домов, гаражей и автомобилей,
– говорится в сообщении.

Пожары произошли в таких районах Харькова:

  • Немышлянском – 2;
  • Московском – 8;
  • Киевском – 9;
  • Слободском – 2;
  • Индустриальном – 1;

и в районах области:

  • Богодуховском – 1;
  • Харьковском – 4.

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