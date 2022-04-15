Загалом за добу 14 березня рятувальники здійснили 43 оперативні виїзди. Найбільше пожеж сталося в Київському районі Харкова.
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ДСНС протягом доби здійснила 27 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних будинків, гаражів та автомобілів,
– мовиться в повідомленні.
Пожежі сталися у таких районах Харкова:
- Немишлянському – 2;
- Московському – 8;
- Київському – 9;
- Слобідському – 2;
- Індустріальному – 1;
та в районах області:
- Богодухівському – 1;
- Харківському – 4.
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