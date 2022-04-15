Загалом за добу 14 березня рятувальники здійснили 43 оперативні виїзди. Найбільше пожеж сталося в Київському районі Харкова.

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ДСНС протягом доби здійснила 27 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних будинків, гаражів та автомобілів,
– мовиться в повідомленні.

Пожежі сталися у таких районах Харкова:

  • Немишлянському – 2;
  • Московському – 8;
  • Київському – 9;
  • Слобідському – 2;
  • Індустріальному – 1;

та в районах області:

  • Богодухівському – 1;
  • Харківському – 4.

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