Загалом за добу 14 березня рятувальники здійснили 43 оперативні виїзди. Найбільше пожеж сталося в Київському районі Харкова.

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ДСНС протягом доби здійснила 27 виїздів на гасіння пожеж спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок, приватних будинків, гаражів та автомобілів,

– мовиться в повідомленні.

Пожежі сталися у таких районах Харкова:

Немишлянському – 2;

Московському – 8;

Київському – 9;

Слобідському – 2;

Індустріальному – 1;

та в районах області:

Богодухівському – 1;

Харківському – 4.

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