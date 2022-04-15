Захватчики продолжают нести огромные потери. За 50 дней войны уже уничтожили около 20 тысяч оккупантов.

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Защитники продолжают уничтожать захватчиков

На южных рубежах обороны 14 апреля украинские защитники уничтожили 39 оккупантов и 4 единицы техники, среди которых были боевые бронированные машины и БПЛА.

Кроме этого, в Одесской области правоохранители разоблачили мощную преступную группировку, которая находилась в контакте с врагом и готовилась к сотрудничеству с оккупантами. Преступники пытались дестабилизировать мирных жителей и проникнуть в территориальную оборону

Также они собирали данные о представителях силовых структур. Всех членов группировки задержали.

Смотрите обращение представителя Оперативного командования "Юг":