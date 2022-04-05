Так, вчера, 4 апреля, правоохранители задокументировали 51 обстрел из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации по городам Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Горное, Золотое, Новодружеск.

Читайте также "РуZZкий мир" в Луганской области: уже 146 гражданских погибли и более 500 получили ранения

В результате вражеских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также среди местных жителей есть погибшие.

Во время эвакуации людей из городов Северодонецка и Лисичанска под обстрел в Новодружеске попала эвакуационная колонна, в которой был поврежден один автобус,

Сообщается, что в Новодружеске под обстрел оккупантов попала эвакуационная колонна, которая вывозила людей из городов Северодонецка и Лисичанска в безопасные места. Один автобус был поврежден. К счастью, люди ранения не получили.

Эвакуация украинцев из Луганщины / Фото Национальной полиции Украины

По данным Нацполиции, несмотря на обстрелы, удалось эвакуировать около 1 000 местных жителей, из городов Северодонецк, Лисичанск, Кременная и Горное.

Последствия обстрелов: