Так, вчора, 4 квітня, правоохоронці задокументували 51 обстріл з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації по містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте, Новодружеськ.

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Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та життєзабезпечення, а також серед міцевих мешканців є загиблі.

Під час евакуації людей з міст Сєвєродонецька та Лисичанська під обстріл у м. Новодружеську потрапила евакуаційна колона, в якій було пошкоджено один автобус,

Повідомляється, що у місті Новодружеськ під обстріл окупантів потрапила евакуаційна колона, яка вивозила людей з міст Сєвєродонецька та Лисичанська у безпечні місця. Один автобус був пошкоджений. На щастя, люди поранень не зазнали.

Евакуація українців з Луганщини / Фото Національної поліції України

За даними нацполіції, попри обстріли вдалося евакуювати близько 1 000 місцевих мешканців, з міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна та Гірське.

Наслідки обстрілів:

535 трансформаторних підстанцій залишаються знеструмленими;

без світла 30 населених пунктів: 13 частково та 17 повністю;

без води залишаються повністю Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ;

загалом без газопостачання 36 населених пунктів, з них 30 повністю та 6 частково.

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