За сутки пиротехников привлекали к работе более 400 раз. Об этом сообщили в ГСЧС 6 апреля.

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В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 429 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 4 тысячи 101 взрывоопасный предмет, обследована территория площадью 382 гектаров,

– говорится в сообщении.

Чаще пиротехнические подразделения работали на:

В Харьковской области – 1 тысяча 828 раз;

В Николаевской области– 1028 раз;

В Донецкой области – 259 раз;

В Киевской области – 295 раз;

В Сумской области – 154 раза.

Обратите внимание! Если вы заметили подозрительный предмет или взрывчатку, сразу звоните по телефону на 101. Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

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