В больницы госпитализировали 1 832 человек с коронавирусом или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 138 больных умерли. Вместо этого выздоровели 4 279 инфицированных.
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Охват тестирования населения
Вчера по всей Украине провели только 38 069 тестирований на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 13 548, методом ИФА – 2 616 и 21 905 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Вместе с тем позавчера в стране провели вдвое больше тестирований для выявления коронавируса – 63 855.
Суточный прирост больных в регионах:
За сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом было выявлено в Киеве. А меньше всего – в Луганской области.
Подробная статистика:
- город Киев – 251;
- Винницкая область – 111;
- Волынская область – 126;
- Днепропетровская область – 167;
- Донецкая область – 120;
- Житомирская область – 172;
- Закарпатская область – 84;
- Запорожская область – 51;
- Ивано-Франковская область – 135;
- Киевская область – 196;
- Кировоградская область – 70;
- Луганская область – 6;
- Львовская область – 164;
- Николаевская область – 82;
- Одесская область – 117;
- Полтавская область – 90;
- Ровненская область – 86;
- Сумская область – 106;
- Тернопольская область – 134;
- Харьковская область – 95;
- Херсонская область – 22;
- Хмельницкая область – 123;
- Черкасская область – 150;
- Черновицкая область – 67;
- Черниговская область – 85.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая картина заболеваемости в стране
По состоянию на 26 декабря в Украине зафиксировали 3 645 124 больных коронавирусом. 3 428 212 из них уже преодолели болезнь. Но умерли, к сожалению, 94 838 пациентов.
С начала пандемии в Украине было проведено 16 669 943 тестирования методом ПЦР.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала