В больницы госпитализировали 1 832 человек с коронавирусом или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 138 больных умерли. Вместо этого выздоровели 4 279 инфицированных.

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Охват тестирования населения

Вчера по всей Украине провели только 38 069 тестирований на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 13 548, методом ИФА – 2 616 и 21 905 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Вместе с тем позавчера в стране провели вдвое больше тестирований для выявления коронавируса – 63 855.

Суточный прирост больных в регионах:

За сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом было выявлено в Киеве. А меньше всего – в Луганской области.

Подробная статистика:

город Киев – 251;

Винницкая область – 111;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 167;

Донецкая область – 120;

Житомирская область – 172;

Закарпатская область – 84;

Запорожская область – 51;

Ивано-Франковская область – 135;

Киевская область – 196;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 6;

Львовская область – 164;

Николаевская область – 82;

Одесская область – 117;

Полтавская область – 90;

Ровненская область – 86;

Сумская область – 106;

Тернопольская область – 134;

Харьковская область – 95;

Херсонская область – 22;

Хмельницкая область – 123;

Черкасская область – 150;

Черновицкая область – 67;

Черниговская область – 85.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в стране

По состоянию на 26 декабря в Украине зафиксировали 3 645 124 больных коронавирусом. 3 428 212 из них уже преодолели болезнь. Но умерли, к сожалению, 94 838 пациентов.

С начала пандемии в Украине было проведено 16 669 943 тестирования методом ПЦР.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

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