До лікарень госпіталізували 1 832 людини з коронавірусом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 138 хворих померли. Натомість одужали 4 279 інфікованих.
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Охоплення тестування населення
Вчора по всій Україні провели лише 38 069 тестувань на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 13 548, методом ІФА – 2 616 та 21 905 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Натомість позавчора в країні провели удвічі більше тестувань для виявлення коронавірусу – 63 855.
Добовий приріст хворих в регіонах:
За добу найбільше випадків інфікування коронавірусом виявили у Києві. Натомість найменше – на Луганщині.
Детальна статистика:
- місто Київ – 251;
- Вінницька область – 111;
- Волинська область – 126;
- Дніпропетровська область – 167;
- Донецька область – 120;
- Житомирська область – 172;
- Закарпатська область – 84;
- Запорізька область – 51;
- Івано-Франківська область – 135;
- Київська область – 196;
- Кіровоградська область – 70;
- Луганська область – 6;
- Львівська область – 164;
- Миколаївська область – 82;
- Одеська область – 117;
- Полтавська область – 90;
- Рівненська область – 86;
- Сумська область – 106;
- Тернопільська область – 134;
- Харківська область – 95;
- Херсонська область – 22;
- Хмельницька область – 123;
- Черкаська область – 150;
- Чернівецька область – 67;
- Чернігівська область – 85.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина захворюваності в країні
Станом на 26 грудня в Україні зафіксували 3 645 124 хворих на коронавірус. 3 428 212 з них вже подолали хворобу. Але померли, на жаль, 94 838 пацієнтів.
Від початку пандемії в Україні провели 16 669 943 тестувань методом ПЛР.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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