До лікарень госпіталізували 1 832 людини з коронавірусом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 138 хворих померли. Натомість одужали 4 279 інфікованих.

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Охоплення тестування населення

Вчора по всій Україні провели лише 38 069 тестувань на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 13 548, методом ІФА – 2 616 та 21 905 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Натомість позавчора в країні провели удвічі більше тестувань для виявлення коронавірусу – 63 855.

Добовий приріст хворих в регіонах:

За добу найбільше випадків інфікування коронавірусом виявили у Києві. Натомість найменше – на Луганщині.

Детальна статистика:

  • місто Київ – 251;
  • Вінницька область – 111;
  • Волинська область – 126;
  • Дніпропетровська область – 167;
  • Донецька область – 120;
  • Житомирська область – 172;
  • Закарпатська область – 84;
  • Запорізька область – 51;
  • Івано-Франківська область – 135;
  • Київська область – 196;
  • Кіровоградська область – 70;
  • Луганська область – 6;
  • Львівська область – 164;
  • Миколаївська область – 82;
  • Одеська область – 117;
  • Полтавська область – 90;
  • Рівненська область – 86;
  • Сумська область – 106;
  • Тернопільська область – 134;
  • Харківська область – 95;
  • Херсонська область – 22;
  • Хмельницька область – 123;
  • Черкаська область – 150;
  • Чернівецька область – 67;
  • Чернігівська область – 85.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в країні

Станом на 26 грудня в Україні зафіксували 3 645 124 хворих на коронавірус. 3 428 212 з них вже подолали хворобу. Але померли, на жаль, 94 838 пацієнтів.

Від початку пандемії в Україні провели 16 669 943 тестувань методом ПЛР.

статистика смертей

Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

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