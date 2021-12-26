До лікарень госпіталізували 1 832 людини з коронавірусом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 138 хворих померли. Натомість одужали 4 279 інфікованих.

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Охоплення тестування населення

Вчора по всій Україні провели лише 38 069 тестувань на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 13 548, методом ІФА – 2 616 та 21 905 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Натомість позавчора в країні провели удвічі більше тестувань для виявлення коронавірусу – 63 855.

Добовий приріст хворих в регіонах:

За добу найбільше випадків інфікування коронавірусом виявили у Києві. Натомість найменше – на Луганщині.

Детальна статистика:

місто Київ – 251;

Вінницька область – 111;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 167;

Донецька область – 120;

Житомирська область – 172;

Закарпатська область – 84;

Запорізька область – 51;

Івано-Франківська область – 135;

Київська область – 196;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 6;

Львівська область – 164;

Миколаївська область – 82;

Одеська область – 117;

Полтавська область – 90;

Рівненська область – 86;

Сумська область – 106;

Тернопільська область – 134;

Харківська область – 95;

Херсонська область – 22;

Хмельницька область – 123;

Черкаська область – 150;

Чернівецька область – 67;

Чернігівська область – 85.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в країні

Станом на 26 грудня в Україні зафіксували 3 645 124 хворих на коронавірус. 3 428 212 з них вже подолали хворобу. Але померли, на жаль, 94 838 пацієнтів.

Від початку пандемії в Україні провели 16 669 943 тестувань методом ПЛР.

Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

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