Бои за украинский Донбасс продолжаются. Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восход" вечером 22 апреля.
Главное Падение самолета, обстрел Славянска: основное за 58 день войны
Потери врага на Востоке 22 апреля
В ОПУ "Восход" сообщили, что украинские войска продолжают уверенно сдерживать врага. Так, за сутки 22 апреля ВСУ на Донбассе удалось уничтожить:
- личный состава оккупантов – до 130;
- танки – 3;
- БМП – 3;
- БТР – 4;
- боевые бронированные машины – 1;
- артиллерийские тягачи – 13;
- беспилотные летательные аппараты– 2.
Напомним, что недавно Россия открыто объявила о своих "планах" в отношении Украины. Так, российское командование заявило, что планирует захватить Донбасс и весь Юг нашего государства.
Не пропустите – оккупанты набирают в свои ряды психически больных: смотрите видео