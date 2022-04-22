Бої за український Донбас тривають. Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід" ввечері 22 квітня.

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Втрати ворога на Сході 22 квітня

В ОПУ "Схід" повідомили, що українські війська продовжують впевнено стримувати ворога. Так, за добу 22 квітня, ЗСУ на Донбасі вдалось знищити:

  • особового складу окупантів – до 130;
  • танків – 3;
  • БМП – 3;
  • БТР – 4;
  • бойових броньованих машин – 1;
  • артилерійських тягачів – 13;
  • безпілотних літальних апаратів – 2.

Нагадаємо, що нещодавно Росія відкрито оголосила про свої "плани" щодо України. Так, російське командування заявило, що планує захопити Донбас та весь Південь нашої держави.

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