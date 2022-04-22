Бої за український Донбас тривають. Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід" ввечері 22 квітня.
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Втрати ворога на Сході 22 квітня
В ОПУ "Схід" повідомили, що українські війська продовжують впевнено стримувати ворога. Так, за добу 22 квітня, ЗСУ на Донбасі вдалось знищити:
- особового складу окупантів – до 130;
- танків – 3;
- БМП – 3;
- БТР – 4;
- бойових броньованих машин – 1;
- артилерійських тягачів – 13;
- безпілотних літальних апаратів – 2.
Нагадаємо, що нещодавно Росія відкрито оголосила про свої "плани" щодо України. Так, російське командування заявило, що планує захопити Донбас та весь Південь нашої держави.
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