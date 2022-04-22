Дізнайтесь найважливіше про день, який наближає Україну до перемоги. Нижче – 24 канал зібрав все про 58 добу протистояння.

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05:40 Еммануель Макрон закликав Росію дозволити цивільним мешканцями покинути Маріуполь. Політик пригадав, що там ситуація щоразу тільки погіршується.

04:04 Окупація Мелітополя росіянами продовжується. Поки українці чинять шалений спротив ворогу, російські солдати займаються мародерством. Вони грабують не лише бізнесменів та мирних мешканців, а навіть дитячі садки. Перше, що вони зробили – розграбували дитячий садок номер 24 "Ластівка", який відкрили лише після Нового року.

03:38 Мелітопольці продовжують героїчний опір росіянам. В окупованому місті діють партизани, які завдають ворогу великих втрат. Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров, за даними розвідки, є підтверджено знищення 100 окупантів. Окупанти намагаються знайти бодай когось, але не можуть, адже проти них весь Мелітополь.

02:23 Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ситуація в Миколаївській та Херсонській областях залишається дуже напруженою. Ворог атакує не лише позиції ЗСУ, а й мирних мешканців, які хочуть потрапити у безпечне місце. Так, у четвер, 21 квітня, мав відбутися зелений коридор з окупованих сіл Херсонської області. Через окупантів план він не спрацював.

Така ж ситуація і на Дніпропетровщині. Росіяни зірвали проведення евакуації мирних мешканців, а також викрали Володимира Марчука – голову Нововоронцовської ОТГ.

Зверніть увагу! Російські окупанти продовжують викрадати жителів Мелітополя. Зокрема, голова райради Сергій Прима понад місяць перебуває у полоні загарбників.

00:39 Українські захисники продовжують завдавати російським окупантам нищівних втрат. 21 квітня вони відбили 10 ворожих атак та знищили купу техніки загарбників серед яких:

6 танків,

4 артилерійські системи,

8 одиниць броньованої техніки,

15 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ знищили літаки та вертольоти ворога. Зокрема наші війська уразили 15 повітряних сил противника. Також наша ППО знищила 9 безпілотників ворога "Орлан-10".