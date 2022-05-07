Так, 6 мая противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожила как минимум 14 беспилотников "Орлан-10".

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В ВСУ отметили, что "охота продолжается". И сутки еще не закончились.

Добавим, что за прошедшие сутки, 5 мая, воздушные силы ВСУ уничтожили 15 воздушных целей российских оккупантов: 1 самолет и 14 БПЛА (ОТР). Что касается самолета, то предварительно речь идет об истребителе Су-30см.

Кроме того, в тот же день ВСУ сбили крылатую ракету российских оккупантов над Сумщиной. Она летела над Роменским районом.

Справка. По состоянию на утро 6 мая украинские воздушные силы уничтожили 324 БПЛА оперативно-тактического уровня – и 199 самолетов и вертолетов. Также были сбиты 90 крылатых ракет.

Другие потери россиян от 24 февраля:

Не менее 24 900 живого состава;

1110 танков;

26 86 боевых бронированных машин;

502 артиллерийские системы;

83 единицы средства ПВО;

1 926 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

11 кораблей и катеров;

38 единиц специальной техники.

Тем временем украинские пехотинцы показывают работы своих беспилотников, атакуя россиян

Сегодня украинские пехотинцы показали работу своего беспилотника. 6 мая 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха показала видео, как уничтожают оккупантов с помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade.

В этот же день оперативное командование "Юг" 6 мая опубликовало очередное видео с острова Змеиный, на котором зафиксировали момент попадания в военную вражескую технику, после чего она вспыхнула и взорвалась. Оккупанты пытались скрыть ее под стеной маяка. Несмотря на то, что Россия оккупировала территорию острова еще 24 февраля, наши защитники не дают оккупантам забыть, на чьей земле.

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