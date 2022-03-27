Смена стратегии
Враг существенно снизил авиационную активность в воздушном пространстве. Вместо этого наносит массированные ракетные удары. Поэтому выросло и количество активных беспилотников.
Обратите внимание Ракеты летели не по Львову, а в направлении Байдена, – командование Воздушных сил
Для проведения воздушной разведки и доразведки объектов, по которым ударили ракеты, оккупанты активно используют беспилотные летательные аппараты разных типов, от оперативно-тактического уровня – до квадрокоптеров, которые все больше уничтожаются украинским ПВО,
– отметило командование Воздушных сил.
За 26 марта, украинским защитникам удалось уничтожить:
- 1 самолет;
- 12 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) разных типов;
- 5 крылатых ракет.
Украине нужна техника и оружие
В Воздушных силах Украины напомнили, что нуждаются в немедленном решении Запада о предоставлении Украине самолетов и другой техники, чтобы наши защитники могли сами закрыть небо. Для этого необходимы:
- современные зенитные ракетные комплексы западного производства;
- самолеты F-15, F-16, или F-18.
Президент Владимир Зеленский в своем ночном обращении также обратился к Западу и напомнил, что Украина просит всего 1% самолетов и танков НАТО.
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