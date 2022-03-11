Как сказал Зеленский в интервью, он пошел в президенты, чтобы бороться за свободу, передает 24 канал.

Важно Я президент адекватной страны, – Зеленский записал новое обращение к украинцам

И речь идет не только о личной свободе, а о праве быть свободным в своей стране.

Я просто не могу иначе. За свободу надо бороться. Всегда. Не важно, кем ты был и кто ты есть. Чтобы твои дети были свободными. Чтобы твои близкие были свободными,

– подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский также сказал, что эта война объединила украинцев и стала народной. Он сказал, что у Украины нет такого количества солдат, техники и ракет, как у России. Однако, у нас есть то, чего нет у них. Это – люди, которые по-настоящему ценят свою свободу и готовы за нее бороться.

Вечернее обращение Зеленского за 10 марта: смотрите видео

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