Як сказав Зеленський в інтерв'ю, він пішов у президенти, щоб боротися за свободу, передає 24 канал.

Важливо Я президент адекватної країни, – Зеленський записав нове звернення до українців

І мовиться не лише про особисту свободу, а про право бути вільним у своїй країні.

Я просто не можу інакше. За свободу треба боротись. Завжди. Неважливо, ким ти був і хто ти є. Ти маєш бути вільним. Щоб твої діти були вільними. Щоб твої близькі були вільними,

– наголосив український лідер.

Володимир Зеленський також сказав, що ця війна об'єднала українців і стала народною. Він сказав, що в України немає такої кількості солдатів, техніки і ракет, як у Росії. Однак, у нас є те, чого немає у них. Це – люди, які по-справжньому цінують свою свободу і готові за неї боротися.

Вечірнє звернення Зеленського за 10 березня: дивіться відео

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