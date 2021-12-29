Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба ведомства. Однако имена подозреваемых не указали.

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По результатам осуществления специального досудебного расследования, впервые в "крымском деле" направлено в суд шесть обвинительных актов по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны),

– отметили в прокуратуре.

Следовательно, будут судить заочно:

двоих сотрудников управления ФСБ России в Крыму, которые обвиняются в похищении, незаконном заключении и пытках проукраинского активиста, участника Революции Достоинства;

троих судей подконтрольного оккупантам Верховного суда Крыма, причастных к преследованию заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа по делу "26 февраля";

судью оккупационного Железнодорожного районного суда Симферополя, которая приняла незаконный приговор журналисту "Крым.Реалии" Николаю Семене;

двоих российских военных комиссаров, причастных к принуждению крымчан служить в ВС России;

руководителя регионального штаба "Юнармии Севастополя", по обвинению в пропаганде добровольного вступления в армию России среди несовершеннолетних.

Обратите внимание! Офис генпрокурора 29 декабря сообщил, что направил в суд обвинительный акт в отношении восьми оккупантов в Крыму и Севастополе.

Дела против оккупантов: что известно

Ирина Венедиктова заявила, что в Украине открыли около 400 производств о нарушениях прав человека в Крыму, около сотни из которых – по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В 2020 году на тот момент заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, что прокуроры расследуют свыше 5 тысяч производств относительно военных преступлений в Крыму и на Донбассе.

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