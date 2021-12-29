Відповідне повідомлення оприлюднила пресслужба відомства. Однак імена підозрюваних не вказали.

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За результатами здійснення спеціального досудового розслідування, вперше у "кримських справах" направлено до суду шість обвинувальних актів за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни),

– зазначили у прокуратурі.

Відтак, судитимуть заочно:

двох співробітників управління ФСБ Росії в Криму, які обвинувачуються у викраденні, незаконному ув'язненні та тортурах проукраїнського активіста, учасника Революції Гідності;

трьох суддів підконтрольного окупантам Верховного суду Криму, причетних до переслідування заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу у справі "26 лютого";

суддю окупаційного Залізничного районного суду Сімферополя, яка ухвалила незаконний вирок журналісту "Крим.Реалії" Миколі Семені;

двох російських військових комісарів, причетних до примусу кримчан служити у ЗС Росії;

керівника регіонального штабу "Юнармії Севастополя", за звинуваченням у пропаганді добровільного вступу до армії Росії серед неповнолітніх.

Зверніть увагу! Офіс генпрокурора 29 грудня повідомив, що спрямував до суду обвинувальний акт щодо восьми окупантів у Криму та Севастополі.

Справи проти окупантів: що відомо

Ірина Венедіктова заявила, що в Україні відкрили близько 400 проваджень про порушення прав людини в Криму, близько сотні з яких – за фактами порушення законів і звичаїв війни.

У 2020 році на той момент заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов розповів, що прокурори розслідують понад 5 тисяч проваджень щодо воєнних злочинів у Криму та на Донбасі.

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