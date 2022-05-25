Активная фаза российской агрессии в Черниговской области продолжалась с начала войны до апреля. Могилы убитых жителей области все еще находят, поэтому цифры не окончательные. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус 25 мая.

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За время активной военной агрессии у нас более 500 погибших и более 1000 раненых - в основном это жители Чернигова и близлежащих населенных пунктов. Но все еще находят могилы убитых украинцев, которых расстреливали и убивали россияне,

– рассказал Чаус.

Глава ОВА добавил, что в Черниговской области были введены определенные ограничения, особенно в приграничных районах. Они касаются передвижения и пребывания граждан. Ведь российские кафиры очень заменяли территорию. Сейчас в Черниговской области работает ГСЧС.

Хотя разминировать территорию начали уже давно, работы остается очень много.

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В настоящее время более 25 тысяч взрывоопасных предметов уже обезврежены в области. Это колоссальное количество. Но работы остается очень много. Населённые пункты, находившиеся под оккупацией, уже исследованы спасателями. Однако, вероятность того, что там остались мины, сохраняется,

– подчеркнул глава области.

Вячеслав Чаус говорит, что об ущербе говорить рано. Чтобы оценить масштабы разрушений, необходимо провести еще многие экспертизы и оценки. По предварительным данным, повреждены или разрушены более 3 700 объектов недвижимости, из них 3 400 - жилой фонд.

Ситуация на Черниговщине: последние новости

Россияне продолжают ежедневно обстреливать приграничные районы Черниговщины. Хотя и захватчиков в области нет, это не мешает им бить по территории ракетами. За последние дни раненых и погибших, к счастью, нет. Однако недавно был обстрел поселка Десна. Уже известно о 87 погибших и 30 раненых .

Вячеслав Чаус говорит, что переселенцы все равно возвращаются домой. К самому Чернигову приехала треть населения.

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