Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Читайте также Новые штрафы за нарушение ПДД: каким правилам пренебрегают чаще всего

На дорогах Украины автоматически фиксируют нарушения ПДД 118 комплексов. С начала работы комплексов (с 01.06.2020) мы вынесли 2 313 730 админпостановлений, из которых 1 952 301 уже оплачены. За эти нарушения нарушители заплатили штрафов на сумму 376 646 829 гривен,

– отметил правоохранитель.

Камеры улучшили безопасность движения

Он также пояснил, что камеры установлены в местах, где по статистике в ДТП погибли и были травмированы больше всего участников дорожного движения.

Их использование призвано улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить аварийность и смертность на дорогах.

И за время работы камер в местах их установки удалось достичь снижения количества ДТП с пострадавшими и погибшими в три раза,

– добавил Алексей Билошицкий.

Обратите внимание! В конце ноября 2020 года в Украине начали действовать новые правила дорожного движения.



Новые штрафы / Инфографика 24 канала