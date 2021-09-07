Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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На дорогах України автоматично фіксують порушення ПДР 118 комплексів. З початку роботи комплексів (від 01.06.2020) ми винесли 2 313 730 адмінпостанов, з яких 1 952 301 вже сплачені. За ці порушення порушники сплатили штрафів на суму 376 646 829 гривень,

– зазначив правоохоронець.

Камери покращили безпеку руху

Він також пояснив, що камери встановлені у місцях, де за статистикою в ДТП загинули й травмувалися найбільше учасників дорожнього руху.

Їх використання покликане покращити безпеку дорожнього руху, зменшити аварійність і смертність на дорогах.

І за час роботи камер у місцях їх встановлення вдалося досягнути зниження кількості ДТП з потерпілими та загиблими втричі,

– додав Олексій Білошицький.

Зверніть увагу! Наприкінці листопада 2020 року в Україні почали діяти нові правила дорожнього руху.

Нові штрафи / Інфографіка 24 каналу