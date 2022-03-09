По данным ГСЧС, в результате обстрелов уже погибли 13 спасателей, еще 27-травмированы, сообщает 24 канал

Темы На Киевщине гуманитарная катастрофа: оккупанты прибегают к мародерствам и издевательствам

Российскими оккупантами уничтожено 39 зданий, повреждено 30 зданий, захвачено 10 пожарно-спасательных частей (Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области, Киев и САЗ в Нежине).

На захваченной территории функционируют 124 пожарно-спасательных подразделения.

Потери техники ГСЧС:

уничтожено – 57 единиц техники,

захвачено – 30 единиц техники,

повреждено – 17 единиц техники.

По информации областных военно-гражданских администраций, в результате ведения боевых действий войсками РФ на территории Украины разрушено полностью 312 объектов и частично 1662 объекта (здания) критической инфраструктуры, в том числе:

транспортной инфраструктуры – полностью 84 объекта и частично 207 объектов;

жизнеобеспечение населения – полностью 2 объекта и частично 130 объектов;

учебные заведения – полностью 3 объекта и 37 частично;

учреждения здравоохранения – 20 частично;

жилые дома – полностью 150 и частично 1177 объектов;

учреждения социальной сферы – 5 частично;

остальные объекты – полностью 73 объекта и частично 86 объектов.

Подразделениями ГСЧС совместно с ОВА на 59 объектах социальной сферы восстановлено 695 окон, в том числе в двух больницах восстановлено 20 окон.