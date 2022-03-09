За даними ДСНС, внаслідок обстрілів вже загинуло 13 рятувальників, ще 27 – травмовано, повідомляє 24 канал

До теми На Київщині гуманітарна катастрофа: окупанти вдаються до мародерств та знущань

Російськими окупантами знищено 39 будівель, пошкоджено 30 будівель, захоплено 10 пожежно-рятувальних частин (Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області, Київ та САЗ у Ніжині).

На захопленій території функціонують 124 пожежно-рятувальних підрозділи.

Втрати техніки ДСНС:

знищено – 57 одиниць техніки,

захоплено – 30 одиниць техніки ,

пошкоджено – 17 одиниць техніки.

За інформацією обласних військово-цивільних адміністрацій, внаслідок ведення бойових дій військами РФ на території України зруйновано повністю 312 об’єктів та частково 1662 об’єкти (будівля) критичної інфраструктури, у тому числі:

транспортної інфраструктури – повністю 84 об’єкти та частково 207 об’єктів;

життєзабезпечення населення – повністю 2 об’єкти та частково 130 об’єктів;

заклади освіти – повністю 3 об’єкти та 37 частково;

заклади охорони здоров'я – 20 частково;

житлові будинки – повністю 150 та частково 1177 об’єктів;

заклади соціальної сфери – 5 частково;

інші об'єкти – повністю 73 об’єкти та частково 86 об’єктів.

Підрозділами ДСНС спільно з ОВА на 59 об’єктах соціальної сфери відновлено 695 вікон, у тому числі у двох лікарнях відновлено 20 вікон.