За даними ДСНС, на території цих населених пунктів розгорнуті російські блокпости, і ведуться бойові дії, повідомляє 24 канал. Російські нелюди обстрілюють житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

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Місцеві жителі розповідають, що окупанти вбивають та займаються мародерством.

Протягом майже тижня у населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення, окупанти блокують всі можливі шляхи для підвозу води, продуктів та медикаментів,

– мовиться у повідомленні.

За даними ДСНС, евакуації потребують 4,4 тисячі людей. Вони перебувають у захисних спорудах, підвалах, дачних кооперативах та під завалами.

Доступ відсутній до таких населених пунктів:

Буча,

Ворзель,

Ірпінь,

Михайлівська Рубежівка,

Гостомель,

Бородянка,

Шибене,

Нове Залісся,

Красний Ріг,

Макарів,

Миколаївка,

Колонщина,

Копилів,

Северинівка,

Березівка,

Плахтянка,

Червона Гірка,

Гавронщина,

Немішаєво,

Микуличі,

Пороскотень,

Клавдієво-Тарасове,

Мила,

Гурівщина.

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