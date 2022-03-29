Согласно информации, теперь похитили главу Берислава Александра Шаповалова и главу Голой Пристани Александра Бабича.

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Виталий Кличко отметил, что за время войны, с 24 февраля, (по состоянию на 29 марта – 24 канал) оккупанты похитили 11 городских голов и 8 других должностных лиц муниципалитетов.

"Я подчеркиваю, что похищение сельских, поселковых и городских голов, особенно в военное время, подвергает опасности всех жителей общины. Ведь все критическое управление, жизнеобеспечение, принятие важных решений, от которых зависит судьба жителей общины, возлагается на ее голову", – добавил Кличко.

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