Сейчас Киевский зоопарк закрыт для посетителей. В то же время на месте круглосуточно находятся зоокиперы, ветеринары, инженерная служба и другие.

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Война вызвала стресс у животных

Часть животных решили переместить во внутренние вольеры и подземные галереи, ведь жестокие действия россиян приводят к ужасному стрессу у животных.

Сейчас ветеринары тщательно следят за их эмоциональным состоянием. В случае необходимости им дают успокоительное.

Положение зоопарка стабильное. Он обеспечен электроэнергией, водой, теплом и кормами. В то же время рационы животных скорректировали в соответствии с общепринятой нормой взаимозаменяемых кормов.

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