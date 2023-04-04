Досудебное расследование этого дела проводило ДБР. Как установило следствие, для смены ему меры пресечения Киевским апелляционным судом, заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины хотел передать через посредника 150 тысяч долларов.

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В чем обвиняли чиновника

Ранее правоохранители установили, что еще в 2019 году мужчина вместе с другими должностными лицами принимал решение о незаконной передаче частному предприятию здания государственной курортной бальнеобольницы в Киеве.

Тогда судебная оценочно-строительная экспертиза пришла к выводу, что общая стоимость помещения составила 138 миллионов 308 тысяч гривен. Однако эта больница была продана по значительно более низкой стоимости. И это притом, что она вообще не подлежала отчуждению.

По факту растраты чужого имущества и злоупотребления служебным положением в декабре 2022 года чиновнику сообщили о подозрении, а суд первой инстанции:

избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 124 миллиона гривен,

отстранил его от занимаемой должности сроком 2 месяца.

По ходатайству прокуроров эта мера пресечения неоднократно продолжалась.

Что заместителю председателя ФПУ грозит за взятку

Чтобы изменить эту меру пресечения, чиновник решил дать взятку в размере 150 тысяч долларов. На попытке передать деньги его разоблачили правоохранители.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора разоблачен заместитель председателя ФПУ на попытке предоставления неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую выгоду, с использованием предоставленной ему власти,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Такое правонарушение нарушает часть 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Это наказывается лишением свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.