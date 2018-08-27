За август Украина нарастила добычу газа: известны цифры
По итогам трех недель августа Украина увеличила добычу газа на 2,6 %.
Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.
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По информации Минэнергоугля, добыча газа за 25 дней августа 2018 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 36,4 миллионов кубических метров, или на 2,6%.
Стоит отметить, что в подземных хранилищах Украины объем газа по состоянию на 25 августа увеличился до 14,296 миллиардов кубических метров, Украинские подземные хранилища газа заполнены на 46%.
Напомним, в четверг, 23 августа 2018 года, было 1000 дней в течение которых Украина не закупала газ напрямую у России.
Источник: 24 Канал
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