За август Украина нарастила добычу газа: известны цифры

По итогам трех недель августа Украина увеличила добычу газа на 2,6 %.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.

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По информации Минэнергоугля, добыча газа за 25 дней августа 2018 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 36,4 миллионов кубических метров, или на 2,6%.

Стоит отметить, что в подземных хранилищах Украины объем газа по состоянию на 25 августа увеличился до 14,296 миллиардов кубических метров, Украинские подземные хранилища газа заполнены на 46%.

Напомним, в четверг, 23 августа 2018 года, было 1000 дней в течение которых Украина не закупала газ напрямую у России.