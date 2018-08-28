За что друзья Порошенко получают миллионные дотации: детали в цифрах

В ВР пытаются пропихнуть закон о солнечной энергии. Вроде бы все прекрасно – это надо поддерживать. И вот жена Авакова вложила 35 миллионов гривен в этот бизнес. И странным образом в ВР зарегистрирован законопроект, который запрещает снижение закупочных цен государством до 2020 года. В Европе стоимость мегаватт в час – 8,5 евроцентов. В Украине – 15. И содействие избранным у нас не единичное.

187 миллионов – такую сумму дотаций получила винницкая птицефабрика, которая принадлежит Юрию Костюку.

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Средства бывшему заместителю главы администрации президента предоставлены на частичное возмещение стоимости строительства животноводческих ферм.

Птицефабрика принадлежит Юрию Костюку

Еще 22 миллиона гривен получило предприятие "Аграрная компания 2004", которое принадлежит нардепу от "Воли народа" Сергей Лабазюку.



"Аграрная компания 2004", которое принадлежит нардепу от "Воли народа" Сергей Лабазюку

В целом на эту программу в бюджете заложено 2,3 миллиарда гривен.

Сколько на эту программу заложено в бюджете

В 2017 году предприятия Костюка (холдинга МХП) получили скандальную сумму дотаций — 1,4 миллиарда гривен. А это 35 % средств, которые государство выделило на поддержку аграрной отрасли.

Это 35 % средств, которые государство выделило на поддержку аграрной отрасли

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