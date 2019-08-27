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      За год существенно выросло количество туристов в Карпатах: в частности, среди иностранцев

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      В этом году количество иностранных туристов в украинских Карпатах выросло на 15% -20%
      В этом году количество иностранных туристов в украинских Карпатах выросло на 15% -20% / inspired.com.ua

      В этом году количество туристов в украинских Карпатах выросло в среднем на 15%. Так, количество украинских туристов выросло на 10%, а иностранных – 15% -20%. Основными причинами являются стабилизация цен на отдых в крупнейших украинских горах и развитие львовского аэропорта.

      Стабилизация цен на курортах Западной Украины наблюдается впервые за несколько лет, а отдых в Турции и Египте наоборот дорожает, рассказал директор Центра развития туризма Владимир Царук, сообщает "Новое время".

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      В этом году стоимость проживания в большинстве отелей не повышалась. Например, в частном секторе цены стартуют от 200 гривен, а в отелях – от 500 гривен с человека в сутки,
      – отметила менеджер агентства Карпаты Travel Надежда Якубьяк.

      Отельеры решили не повышать цены после того, как в прошлом году им не удалось увеличить туристический поток. Клиенты не готовы платить больше.

      Українські Карпати, гори
      Украинские Карпаты летом / фото: Все об Украине

      Украинцы поехали на отдых в Карпаты, поскольку в этом году подорожали Египет и Турция. Отели на курортах Анталии, Мармариса и Бодрума в этом году перешли на расчеты в евро, что привело к росту цен в среднем на 20%.

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      Вслед за Турцией цены стали поднимать и в Египте. Украинским путешественникам снова пришлось обратить внимание на курорты внутри страны.


      Популяризацию Карпат вызвал рост цен на зарубежных курортах

      Так же увеличилось и количество иностранных туристов, посещающих украинские Карпаты. Так, южные и западные регионы Закарпатья пользуются большой популярностью среди чехов, венгров и словаков, до границы с которыми рукой подать. На обратном пути туристы часто закупают украинские продукты, которые дешевле, чем в странах Центральной Европы.

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      На другие карпатские курорты приехали значительно больше поляков, чем в прошлые годы. Количество иностранцев прежде всего увеличивается благодаря развитию аэропорта Львова. В июне его услугами воспользовалось 227,4 тысячи пассажиров, что более чем на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

      Літні Карпати, українські гори
      Инфраструктурные достижения позволили популяризировать Карпаты среди иностранцев

      Туроператоры рассматривают возможность запуска чартеров в аэропорт Ужгорода. Но это произойдет только в том случае, если местные отельеры и в дальнейшем будут сдерживать рост цен и вкладывать деньги в развитие инфраструктурных проектов.

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      Теги: Отдых Карпаты Новости Закарпатья Гостиницы Туристический бизнес Новости Украины
      Источник: 24 канал
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