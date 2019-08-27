За год существенно выросло количество туристов в Карпатах: в частности, среди иностранцев

В этом году количество туристов в украинских Карпатах выросло в среднем на 15%. Так, количество украинских туристов выросло на 10%, а иностранных – 15% -20%. Основными причинами являются стабилизация цен на отдых в крупнейших украинских горах и развитие львовского аэропорта.

Стабилизация цен на курортах Западной Украины наблюдается впервые за несколько лет, а отдых в Турции и Египте наоборот дорожает, рассказал директор Центра развития туризма Владимир Царук, сообщает "Новое время".

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В этом году стоимость проживания в большинстве отелей не повышалась. Например, в частном секторе цены стартуют от 200 гривен, а в отелях – от 500 гривен с человека в сутки,

– отметила менеджер агентства Карпаты Travel Надежда Якубьяк.

Отельеры решили не повышать цены после того, как в прошлом году им не удалось увеличить туристический поток. Клиенты не готовы платить больше.



Украинские Карпаты летом / фото: Все об Украине

Украинцы поехали на отдых в Карпаты, поскольку в этом году подорожали Египет и Турция. Отели на курортах Анталии, Мармариса и Бодрума в этом году перешли на расчеты в евро, что привело к росту цен в среднем на 20%.

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Вслед за Турцией цены стали поднимать и в Египте. Украинским путешественникам снова пришлось обратить внимание на курорты внутри страны.



Популяризацию Карпат вызвал рост цен на зарубежных курортах

Так же увеличилось и количество иностранных туристов, посещающих украинские Карпаты. Так, южные и западные регионы Закарпатья пользуются большой популярностью среди чехов, венгров и словаков, до границы с которыми рукой подать. На обратном пути туристы часто закупают украинские продукты, которые дешевле, чем в странах Центральной Европы.

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На другие карпатские курорты приехали значительно больше поляков, чем в прошлые годы. Количество иностранцев прежде всего увеличивается благодаря развитию аэропорта Львова. В июне его услугами воспользовалось 227,4 тысячи пассажиров, что более чем на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Инфраструктурные достижения позволили популяризировать Карпаты среди иностранцев

Туроператоры рассматривают возможность запуска чартеров в аэропорт Ужгорода. Но это произойдет только в том случае, если местные отельеры и в дальнейшем будут сдерживать рост цен и вкладывать деньги в развитие инфраструктурных проектов.