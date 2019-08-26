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      За рік суттєво зросла кількість туристів у Карпатах: зокрема, серед іноземців

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      Цьогоріч кількість іноземних туристів в українські Карпатах зросла на 15%-20%
      Цьогоріч кількість іноземних туристів в українські Карпатах зросла на 15%-20% / inspired.com.ua

      Цьогоріч кількість туристів в Українських Карпатах зросла в середньому на 15%. Так, кількість українських туристів зросла на 10%, а іноземних – 15%-20%. Основними причинами є стабілізація ці на відпочинок у найбільших українських горах та розвиток львівського аеропорту.

      Стабілізація цін на курортах Західної України спостерігається вперше за кілька років, а відпочинок у Туреччині та Єгипті навпаки дорожчає, розповів директор Центру розвитку туризму Володимир Царук, повідомляє "Новое время".

      Це потрібно знати: Недооцінені маршрути Україною: топ-3 найцікавіші місця, де можна відпочити влітку

      Цього року вартість проживання в більшості готелів не підвищувалася. Наприклад, в приватному секторі ціни стартують від 200 гривень, а в готелях – від 500 гривень з людини на добу,
      – зазначила менеджер агентства Карпати Travel Надія Якуб'як.

      Готельєри вирішили не підвищувати ціни після того, як минулого року їм не вдалося збільшити туристичний потік. Клієнти не готові платити більше.

      Українські Карпати, гори
      Українські Карпати влітку / фото: Все про Україну

      Українці поїхали на відпочинок в Карпати, оскільки в цьому році подорожчали Єгипет і Туреччина. Готелі на курортах Анталії, Мармаріса і Бодрума в цьому році перейшли на розрахунки в євро, що призвело до зростання цін в середньому на 20%.

      Плануєте відпочинок? Гляньте сюди: Туристичні маршрути Карпат, які зможе підкорити навіть початківець

      Слідом за Туреччиною ціни стали піднімати і в Єгипті. Українським мандрівникам знову довелося звернули увагу на курорти всередині країни.


      Популяризацію Карпат викликало зростання цін на закордонних курортах

      Так само збільшилась і кількість іноземних туристів, які відвідують українські Карпати. Так, південні і західні регіони Закарпаття користуються великою популярністю серед чехів, угорців та словаків, до кордону з якими рукою подати. На зворотньому шляху туристи часто закупляють українські продукти, які дешевші, ніж в країнах Центральної Європи.

      Цікаво: Чи зможе Україна скласти конкуренцію Туреччині щодо туризму

      На інші карпатські курорти приїхали значно більше поляків, ніж минулих років. Кількість іноземців найперше збільшується завдяки розвитку аеропорту Львова. У червні його послугами скористалося 227,4 тисячі пасажирів, що на понад 30% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

      Літні Карпати, українські гори
      Інфраструктурні досягнення дозволили популяризувати Карпати серед іноземців

      Туроператори розглядають можливість запуску чартерів в аеропорт Ужгорода. Але це станеться тільки в тому випадку, якщо місцеві готельєри і надалі будуть стримувати зростання цін і вкладати гроші в розвиток інфраструктурних проектів.

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      Теги: Готелі Відпочинок Туристичний бізнес Новини Закарпаття Карпати Новини України
      Джерело: 24 канал
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