Недооцінені маршрути Україною: топ-3 найцікавіші місця, де можна відпочити влітку

Сезон відпусток у розпалі. Сьогодні не варто стрімголов шукати гарячий тур до Туреччини, можна уважніше подивитись на карту України, адже поруч із місцями, куди "Укрзалізниця" вас точно довезе є багато недооцінених містечок, де гармонійно, смачно, й до того ж, економно.

Одеса, Затока, Бердянськ, Залізний порт, Львів та Карпати – ці класичні напрямки літнього відпочинку втомили українців.

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Відпочити без переповнених пляжів, і навіть дешевше, можна якщо трошки зійти зі стандартного маршруту. Так, туристка Дарія відкрила вже не один куточок України. Наприклад, острів Джарилгач.

Острів Джарилгач – українські Мальдіви

Місце унікальне тим, що досі не заселене й не забудоване. А природа тут така, як і сотні років тому.



Острів Джарилгач

На острові живе чимало червонокнижних видів тварин, а на теплоході вас будуть супроводжувати дельфіни.

Для кого відпочинок в наметах прийнятний – це буде взагалі ідеально. Уявляєте, ви прокидаєтеся від того, що біля вашого намету ходить олень. Або ж увечері ви йдете прогулюватися по прекрасному острову, де майже нікого немає. Ви можете плавати з дельфінами чи маленькими крабами,

– ділиться враженнями Дарія.

Як дістатися? Доїхати на острів Джарилгач можна зі Скадовська чи Лазурного, що на Херсонщині. Пакетний тур з транспортом із Києва, наметом та харчуванням за тиждень обійдеться десь у 4 тисячі гривень з людини. Проте це можна організувати і самому.

Унікальні місця Бессарабії

У іншому напрямку є не менш вражаюча місцина з пеліканами, смачною їжею та етнічним колоритом. Експедитори з Ukrainer відкрили для широкого загалу не одну таку місцину.

Дивіться відео: неймовірні місця в Бессарабії

Колоритним українським глибинкам, до речі, зараз надають перевагу і іноземці. Для них важливіше ознайомитися з культурними традиціями, ніж просто лежати на пляжі.

Карпатський трамвайчик

Якщо ж тягне в гори, а Говерла підкорена, та і Буковель задорого, здивувати може карпатський трамвайчик.



Карпатський трамвайчик

Зазвичай, подорожі трамваєм проходять за класичним чотирьох годинним маршрутом. Він пролягає повз знамениту гору Церковище, болото-заповідник Ширковець.

Перша зупинка біля води "Горянка" в селі Новий Мізунь. Далі Карпатський трамвай заїжджає в Дубовий кут на маневри та повертається до Мізунських водоспадів. Потім трамвай проїжджає повз джерело "Дзюркач" до санаторію "Джерело Прикарпаття", де колись проходили реабілітацію космонавти.

Причина того, що туристичний бум і досі не дійшов до всіх цих місцин – звичайна людська лінь, та інколи відсутність інфраструктури. Дороги хоч і з'явились, але не усюди.

Наймальовничіші куточки України з кожної області, які не залишать нікого байдужим – читайте у матеріалах журналістів 24 каналу.

Тож планувати подорож слід ретельно, та не полінуватись і ознайомитись з усім в інтернеті чи розпитати знайомих. А якщо вже й обрали звичний маршрут, закладіть додатковий день чи два та просто зверніть з дороги – відкрити нову, досі небачену та недооцінену Україну.