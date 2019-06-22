Подорож вихідного дня: які неймовірні місця варто відвідати у Вінниці (фото)
Третина українців регулярно відпочиває за кордоном, решта – обирає внутрішній туризм. І дедалі популярнішими стають так звані напрямки вихідного дня. Так, місто Вінниця має чим вразити туриста – там є старовинні підземелля, європейська архітектура та смачні гастро-маршрути.
Зачаровуючі фонтани на набережній
Світло-музичний фонтан на міській набережній – головна родзинка Вінниці.
Обов'язково відвідайте: Українські Мальдіви – острів Джарилгач: де це та чому туди їдуть мільйони туристів
Щороку сюди їдуть понад 200 тисяч туристів. Та місцеві кажуть, крім фонтану у їхньому місті є ще багато унікальних місць.
Набережна Вінниці: фонтан
Будинок видатного вченого Пирогова
Саме у Вінниці розташований мавзолей Миколи Пирогова – всесвітньо відомого хірурга і вченого, якого 140 тому забальзамував його ж учень.
Торік у музеї Пирогова спалахнув скандал – через брак коштів на ребальзамацію, яку зазвичай робили російські фахівці, у МОЗі пропонували тіло поховати. Але до цього таки не дійшло.
Музей-садиба видатного українського вченого Миколи Пирогова у Вінниці
Вінницький Нотр-Дам, або монастир капуцинів
Вінницю сміливо можна назвати маленьким Парижем. Хоча б через римо-католицький монастир капуцинів. Такий собі місцевий Нотр-Дам.
Місцеві кажуть, що кожна цеглинка там припасована так, що вона тримає наступну цеглинку і завдяки цьому тримається весь храм.
Храм Пресвятої Діви Марії Ангельської — капуцинський костел у Вінниці
Фірмова страва – суп "Ябчанка"
Після історичного екскурсу містом час погурманити. Гастрономічна родзинка Вінниці – "Ябчанка". Сторічний рецепт супу з яблук етнографи віднайшли у старих мешканців.
Суп "Ябчанка"
Для того, аби ознайомитись із цікавими місцями Вінниці не треба багато часу – вистачить одного вікенду. Тож якщо ви хочете на кілька днів змінити атмосферу навколо – Вінниця радо запрошує.
Черепашинці, або "Вінницькі Мальдіви"
Щоправда, ця водойма розташована не у самому місці. За 40 хвилин їзди від Вінниці, у Калинівському районі, розташоване село Черепашинці, у якому є озеро, що геть не поступається виглядом заморським курортам.
Прекрасний краєвид водойми у Черепашинцях
Вода в озері неймовірно прозора та має блакитно-бірюзове забарвлення. Оточують водойму мальовничі скелясті береги та хвойна рослинність. Ця водойма – затоплений гранітний кар’єр, береги навколо – глиняні та піщані урвища висотою до 7-8 метрів.
Вінницька область: які місця варто відвідати
Більше про наймальовничіші куточки Вінничини, які не залишать нікого байдужим – читайте у матеріалі 24 каналу.