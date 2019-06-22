Подорож вихідного дня: які неймовірні місця варто відвідати у Вінниці (фото)

Третина українців регулярно відпочиває за кордоном, решта – обирає внутрішній туризм. І дедалі популярнішими стають так звані напрямки вихідного дня. Так, місто Вінниця має чим вразити туриста – там є старовинні підземелля, європейська архітектура та смачні гастро-маршрути.

Зачаровуючі фонтани на набережній

Світло-музичний фонтан на міській набережній – головна родзинка Вінниці.

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Щороку сюди їдуть понад 200 тисяч туристів. Та місцеві кажуть, крім фонтану у їхньому місті є ще багато унікальних місць.



Набережна Вінниці: фонтан

Будинок видатного вченого Пирогова

Саме у Вінниці розташований мавзолей Миколи Пирогова – всесвітньо відомого хірурга і вченого, якого 140 тому забальзамував його ж учень.

Торік у музеї Пирогова спалахнув скандал – через брак коштів на ребальзамацію, яку зазвичай робили російські фахівці, у МОЗі пропонували тіло поховати. Але до цього таки не дійшло.



Музей-садиба видатного українського вченого Миколи Пирогова у Вінниці

Вінницький Нотр-Дам, або монастир капуцинів

Вінницю сміливо можна назвати маленьким Парижем. Хоча б через римо-католицький монастир капуцинів. Такий собі місцевий Нотр-Дам.

Місцеві кажуть, що кожна цеглинка там припасована так, що вона тримає наступну цеглинку і завдяки цьому тримається весь храм.



Храм Пресвятої Діви Марії Ангельської — капуцинський костел у Вінниці

Фірмова страва – суп "Ябчанка"

Після історичного екскурсу містом час погурманити. Гастрономічна родзинка Вінниці – "Ябчанка". Сторічний рецепт супу з яблук етнографи віднайшли у старих мешканців.



Суп "Ябчанка"

Для того, аби ознайомитись із цікавими місцями Вінниці не треба багато часу – вистачить одного вікенду. Тож якщо ви хочете на кілька днів змінити атмосферу навколо – Вінниця радо запрошує.

Черепашинці, або "Вінницькі Мальдіви"

Щоправда, ця водойма розташована не у самому місці. За 40 хвилин їзди від Вінниці, у Калинівському районі, розташоване село Черепашинці, у якому є озеро, що геть не поступається виглядом заморським курортам.



Прекрасний краєвид водойми у Черепашинцях

Вода в озері неймовірно прозора та має блакитно-бірюзове забарвлення. Оточують водойму мальовничі скелясті береги та хвойна рослинність. Ця водойма – затоплений гранітний кар’єр, береги навколо – глиняні та піщані урвища висотою до 7-8 метрів.



Вінницька область: які місця варто відвідати

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