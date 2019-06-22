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      Подорож вихідного дня: які неймовірні місця варто відвідати у Вінниці (фото)

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      Третина українців регулярно відпочиває за кордоном, решта – обирає внутрішній туризм. І дедалі популярнішими стають так звані напрямки вихідного дня. Так, місто Вінниця має чим вразити туриста – там є старовинні підземелля, європейська архітектура та смачні гастро-маршрути.

      Зачаровуючі фонтани на набережній

      Світло-музичний фонтан на міській набережній – головна родзинка Вінниці. 

      Обов'язково відвідайте: Українські Мальдіви – острів Джарилгач: де це та чому туди їдуть мільйони туристів

      Щороку сюди їдуть понад 200 тисяч туристів. Та місцеві кажуть, крім фонтану у їхньому місті є ще багато унікальних місць.

      Вінниця
      Набережна Вінниці: фонтан

      Будинок видатного вченого Пирогова

      Саме у Вінниці розташований мавзолей Миколи Пирогова – всесвітньо відомого хірурга і вченого, якого 140 тому забальзамував його ж учень.

      Торік у музеї Пирогова спалахнув скандал – через брак коштів на ребальзамацію, яку зазвичай робили російські фахівці, у МОЗі пропонували тіло поховати. Але до цього таки не дійшло.


      Музей-садиба видатного українського вченого Миколи Пирогова у Вінниці

      Вінницький Нотр-Дам, або монастир капуцинів

      Вінницю сміливо можна назвати маленьким Парижем. Хоча б через римо-католицький монастир капуцинів. Такий собі місцевий Нотр-Дам.

      Місцеві кажуть, що кожна цеглинка там припасована так, що вона тримає наступну цеглинку і завдяки цьому тримається весь храм.

      Храм Пресвятої Діви Марії Ангельської — капуцинський костел у Вінниці
      Храм Пресвятої Діви Марії Ангельської — капуцинський костел у Вінниці

      Фірмова страва – суп "Ябчанка"

      Після історичного екскурсу містом час погурманити. Гастрономічна родзинка Вінниці – "Ябчанка". Сторічний рецепт супу з яблук етнографи віднайшли у старих мешканців. 

      Суп
      Суп "Ябчанка"

      Для того, аби ознайомитись із цікавими місцями Вінниці не треба багато часу – вистачить одного вікенду. Тож якщо ви хочете на кілька днів змінити атмосферу навколо – Вінниця радо запрошує.

      Черепашинці, або "Вінницькі Мальдіви"

      Щоправда, ця водойма розташована не у самому місці. За 40 хвилин їзди від Вінниці, у Калинівському районі, розташоване село Черепашинці, у якому є озеро, що геть не поступається виглядом заморським курортам.

      Вінничина кар'єр
      Прекрасний краєвид водойми у Черепашинцях

      Вода в озері неймовірно прозора та має блакитно-бірюзове забарвлення. Оточують водойму мальовничі скелясті береги та хвойна рослинність. Ця водойма – затоплений гранітний кар’єр, береги навколо – глиняні та піщані урвища висотою до 7-8 метрів. 

      Вінницька область: які місця варто відвідати
      Вінницька область: які місця варто відвідати

      Більше про наймальовничіші куточки Вінничини, які не залишать нікого байдужим – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Вінниця Відпочинок Подорожі
      Джерело: 24 канал
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