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      "Увидишь – убей": за граффити с Путиным в России 2 парней обвинили в терроризме

      19 Читати новину українською
      Портрет Путина с надписью "Увидишь – убей" / fontanka.ru

      Суд Санкт-Петербурга взял под стражу 2 уроженцев Кыргызстана, которые наносили на здание изображение президента России Владимира Путина с надписью "Увидишь – убей". Ребят обвиняют в призывах к терроризму.

      Подозреваемые в призывах к терроризму-22-летние Исломбек Парпиев и Мухаммадазиз Ишматов. Оба около 40 раз через трафарет нанесли изображение Путина на городские здания в Петроградском и Центральном районах.

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      Следователи расценили это как призывы к терроризму. Кроме терроризма, ребят обвиняют также в вандализме.

      Следствие утверждает, что граффити начали появляться 27 января. В тот же день в службу "02" позвонили минимум 4 петербуржца, которые сообщили, что на фасадах домов появились угрозы в адрес Путина.

      Взятые под стражу рассказали, что они наносили граффити на заказ через телеграм от неизвестного, который предложил за эту работу 5 тысяч рублей.

      прортрет Путіна побачиш убий графіті Росія арешт тероризм
      Портрет Путина с закрашенной надписью "Увидишь – убей" / Фото – "Фонтанка"

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Арест Новости политики Терроризм Владимир Путин
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