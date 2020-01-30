"Увидишь – убей": за граффити с Путиным в России 2 парней обвинили в терроризме

Суд Санкт-Петербурга взял под стражу 2 уроженцев Кыргызстана, которые наносили на здание изображение президента России Владимира Путина с надписью "Увидишь – убей". Ребят обвиняют в призывах к терроризму.

Подозреваемые в призывах к терроризму-22-летние Исломбек Парпиев и Мухаммадазиз Ишматов. Оба около 40 раз через трафарет нанесли изображение Путина на городские здания в Петроградском и Центральном районах.

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Следователи расценили это как призывы к терроризму. Кроме терроризма, ребят обвиняют также в вандализме.

Следствие утверждает, что граффити начали появляться 27 января. В тот же день в службу "02" позвонили минимум 4 петербуржца, которые сообщили, что на фасадах домов появились угрозы в адрес Путина.

Взятые под стражу рассказали, что они наносили граффити на заказ через телеграм от неизвестного, который предложил за эту работу 5 тысяч рублей.



Портрет Путина с закрашенной надписью "Увидишь – убей" / Фото – "Фонтанка"