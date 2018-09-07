За какую сумму украинские олигархи попали на инаугурацию Трампа: впечатляющие цифры

В Америке на этом неприятности не заканчиваются. Один из американских политтехнологов с орбиты Манафорта Сэм Паттен признал свою вину по результатам расследования, проведенного специальным прокурором Бобом Мюллером.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" депутат Сергей Лещенко.

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По его словам, Боб Мюллер установил, что консультант продал билеты на инаугурацию Дональда Трампа по 50 тысяч долларов украинским политикам.

В американской газете The New York Times названа фамилия одного из них – Сергей Левочкин. Деньги были заплачены через банковский счет на Кипре. Нарушение закона заключалось в том, что в США иностранцам не разрешается вносить деньги в организацию, которая проводит президентские инаугурации,

– сказал нардеп.



Сергей Левочкин

Он сообщил, что Сэм Паттен умышленно скрывал документы, которые могли бы обнаружить иностранную покупку билетов. Также он не зарегистрировался как лоббист. Но так же и Левочкин не показал расходы на приобретение билета на инаугурацию в своих отчетах агентству предотвращения коррупции, что является нарушением закона, но, в отличие от американской прокуратуры, в украинской нет до этого дела. Интересно, что туда же в Америку на инаугурацию летал еще один одиозный политик – экс-глава фискальной службы Роман Насиров.



Роман Насиров

"В целом это желание украинских олигархов и политиков попасть на инаугурацию Трампа, так же как на молитвенный завтрак, чтобы оказаться на расстоянии нескольких сотен метров и в компании десятков тысяч гостей, не имея даже теоретической возможности подступиться к американскому президенту – это все выдает комплексы неполноценности руководящих псевдоэлит, которые соревнуются в создании иллюзии приближенности к американской власти", – добавил Лещенко.

Видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" за 7 сентября 2018