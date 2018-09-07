Трамп назвал встречу с Путиным "одной из лучших в своей жизни"

Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с главой Кремля Владимиром Путиным во время июльского саммита в Хельсинки была "одной из его лучших встреч".

Об этом американский лидер заявил во время выступления перед своими сторонниками в штате Монтана 6 сентября, передает CNN.

Читайте также: Это была госизмена: американские политики "набросились" на Трампа за встречу с Путиным

По словам Трампа, во время этой встречи он обсудил с президентом России множество важных вопросов.

Они (демократы – "24") хотели, чтобы у меня (с Путиным – "24") был боксерский поединок. У нас была замечательная встреча. Мы говорили об Украине, мы говорили о Сирии. Мы говорили о защите Израиля. Мы говорили о многих больших вещах. Но они сказали, что это было ужасно. А я сказал, что у нас была отличная встреча,

– отметил глава Белого дома.

К слову, на встрече Трампа и Путина в июле присутствовали только переводчики каждого из президентов, поэтому до сих пор неизвестно, что конкретно обсуждалось.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин.



Во время встречи глава Белого дома отметил, что он поднял вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, однако никаких обвинений в адрес Путина из уст Трампа так и не прозвучало.